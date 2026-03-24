Al Grande Fratello VIP è arrivato il momento del primo televoto eliminatorio, nella puntata di stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, verrà annunciato il verdetto e il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa: scopriamo chi è secondo i sondaggi. I nominati del Grande Fratello Vip 2026 stasera Dopo i primi giorni, tra dinamiche ancora in evoluzione e strategie appena abbozzate, il pubblico è chiamato a decidere chi salvare. Per uno dei concorrenti in nomination, l’avventura terminerà subito, rendendo questo appuntamento particolarmente atteso. Sono sette i concorrenti finiti al televoto e quindi a rischio eliminazione: Paola Caruso Raimondo Todaro Nicolò Brigante Francesca Manzini Marco Berry Lucia Ilardo Dario Cassini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 24 marzo 2026 sul primo eliminato: ecco chi esce

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