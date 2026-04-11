Sondaggio supermedia la spallata? Solo nei sogni della sinistra

Negli ultimi sondaggi, la possibilità di un cambiamento significativo nel panorama politico sembra ancora lontana. A due settimane dal risultato elettorale, i dati mostrano che la cosiddetta “spallata” non si è concretizzata, lasciando intendere che i pronostici favorevoli a una svolta non si sono tradotti in effetti concreti. La situazione rimane stabile, senza segnali di rottura rilevante rispetto alle recenti tendenze di voto.

La mitica spallata, gli ultimi sondaggi, non l’hanno vista arrivare. Due settimane dopo il trionfo del “No” al referendum sulla giustizia, con fiumi di retorica sulla Generazione Gaza e sul popolo dell’astensione che è tornato a votare con la sinistra, i numeri delle rilevazioni raccontano un’altra storia. E cioè che il campo largo è meno vicino a Palazzo Chigi di quanto credono i compagni. L’eccitazione dovuta al risultato del 22-23 marzo sta illudendo infatti il fronte composto da Pd-M5S-Avs-Iv-+Europa di aver ormai chiuso la pratica. Basta sentire il tono dei commenti di ieri in Parlamento dopo il discorso del premier. Gonfia il petto il decano dem Gianni Cuperlo: «Meloni ha scambiato il discorso dell’insediamento con quello del congedo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5sEccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi.

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Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdISecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, nel centrosinistra continua il buon momento dei dem che guadagnano lo 0,6% attestandosi al 22,4% mentre il partito ... repubblica.it

Sondaggi politici elettorali: scivolone di Meloni e le coalizioni con o senza Vannacci e Calenda nell’ultima Supermedia. Le conseguenze del referendum sulla Giustizia sui partiti e sulle alleanze Il sondaggio al link - https://www.unita.it/2026/04/02/sondaggi-po - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi, con aggregazioni in base alle possibili coalizioni e variazioni con il 26/3: Campo largo 41,5% (-0,2) con IV e +E 45,3% (-0,1) con Az, IV e +E 48,3% (-0,1) Centrodestra 44,9% (+0,3) con Az 47,9% (+ x.com