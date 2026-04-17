Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo di consensi per Forza Italia, mentre il Partito Democratico si avvicina alla leader del centrodestra. Questi dati seguono le tendenze emerse dopo il referendum sulla giustizia e riflettono anche cambiamenti interni ai partiti del centrodestra, con alcuni scossoni a livello di supporto elettorale. La situazione attuale evidenzia una modifica negli equilibri politici tra le forze principali del panorama nazionale.

Gli ultimi sondaggi confermano le tendenze registrate dopo il referendum sulla giustizia. E, allo stesso tempo, evidenziano nuovi equilibri nel centrodestra, complici anche gli scossoni interni ai partiti, come nel caso di Forza Italia. Il primo elemento che emerge è la difficoltà di Fratelli d’Italia, che sembra però stabilizzarsi ora intorno al 28%. Risale, invece, il Pd: prosegue la crescita dem dopo il referendum, con il partito guidato da Elly Schlein che si avvicina alla vetta. Sul fronte del centrodestra le novità riguardano Forza Italia, in calo al suo minimo storico da due anni secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, e la Lega, che dopo un periodo difficile mostra una leggera ripresa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, crolla Forza Italia mentre il Pd si riavvicina a Meloni

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