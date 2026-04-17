Soncin | Si parla poco dell' Italia donne? Siamo noi che dobbiamo alzare il livello

Il commissario tecnico della squadra femminile italiana ha commentato la copertura mediatica dedicata alle calciatrici del nostro paese, affermando che si parla poco di loro e che spetta a loro stessi aumentare il livello di attenzione. La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa prima della partita contro la Danimarca, valida per le qualificazioni europee. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante in chiave qualificazione.

"Siamo qui per cambiare le gerarchie ancora, anche domani quando avremo un’altra grande opportunità per rimettere tutto in gioco fino all’ultima partita del girone". Dopo i 6 gol alla Serbia, l’Italia di Andrea Soncin deve voltare pagina, di nuovo in trasferta, al Parken Stadium di Copenhagen. La Danimarca al momento guida il gruppo A ma l’avversaria di domani non ridimensiona il successo precedente che ha lanciato l’Italia a 4 punti, gli stessi della Svezia, riaprendo qualsiasi discorso legato al pass diretto per il Brasile. "Le gerarchie cambiano da partita a partita in un girone così corto. Prima di queste partite c’era rispetto per il nostro percorso da parte delle avversarie, lo stesso che c’è ancora adesso" ha spiegato il ct alla vigilia della quarta sfida della fase a gironi di queste qualificazioni al Mondiale del 2027.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Soncin: "Si parla poco dell'Italia donne? Siamo noi che dobbiamo alzare il livello" Notizie correlate “Per la miseria, loro esultano per il pari e noi dobbiamo essere depressi? Siamo 4 punti avanti”: parla GasperiniDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Chiaramente ci dispiace non aver vinto,... Calcio femminile, Andrea Soncin: “Siamo carenti a livello di gol, ma ho fiducia massima”Giornata di vigilia per la Nazionale italiana di calcio femminile, che scenderà in campo domani (alle 18. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mamma; Il viaggio mortale di Soncin: la partenza da Cervia alle 18. E la coltellata letale al cuore di Pamela Genini con gli agenti dietro la porta; Scamacca ko? La Dea si consola con un Krstovic al top anche al fanta: due reti nelle ultime tre; Vardy, Sanabria e... non solo: Cremonese in ansia, l'attacco continua a perdere pezzi. Soncin: Si parla poco dell'Italia donne? Siamo noi che dobbiamo alzare il livelloIl ct dell'Italia femminile in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Danimarca, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2027 ... msn.com Francesco Dolci sapeva che Pamela Genini veniva maltrattata dall'ex Soncin #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook Giallo Pamela Genini, Francesco Dolci: "Non ho mai avuto rapporti con Soncin" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com