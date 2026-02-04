Rampino e lenzuola annodate | così il killer delle escort ha tentato di evadere da Sollicciano ma è stato preso

Un uomo che tentava di fuggire dal carcere di Sollicciano con un rampino improvvisato e lenzuola annodate è stato subito catturato. La fuga è stata sventata grazie all’intervento rapido delle guardie, che hanno intercettato il tentativo di evasione prima che potesse riuscire. L’uomo, sospettato di aver ucciso delle escort, aveva costruito un’arma artigianale per tentare di scappare. La polizia ora indaga sui dettagli del tentativo e sulle eventuali complici.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Un rampino rudimentale creato con barre di ferro piegate e lenzuola annodate. L’ora d’aria e quel vialetto poco prima dei cancelli che delimitano l’istituto penitenziario. Così Vasile Frumuzache, la guardia giurata rumena di 33 anni accusata degli omicidi di due escort tra Prato e Montecatini, ha cercato di evadere dal carcere di Sollicciano. Rampino e lenzuola per la fuga. Tutto è accaduto intorno alle 10 di oggi, mercoledì 4 febbraio. Lo riferisce il sindaco di polizia penitenziaria Osapp. Il 33enne sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando un rampino rudimentale ricavato da barre di ferro e lenzuola per scalare la parete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vasile Frumuzache, il killer delle escort, ha tentato di scappare questa mattina dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria.

