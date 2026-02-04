Killer di Ana e Denisa tenta di evadere da Sollicciano | bloccato da un agente penitenziario

Un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha cercato di scappare da Sollicciano alla vigilia del processo in cui è imputato per l’omicidio di Ana e Denisa. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato da un agente penitenziario. La scena si è svolta in un’istituto carcerario molto teso, e ora si valuta se ci siano state complicazioni o eventuali negligenze. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle carceri toscane.

FIRENZE – Alla viglia del processo che lo vede accusato degli omicidi di Ana e Denise, ha tentato di evadere da Sollicciano il detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache. In carcere, appunto perchè, secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile della morte di due prostitute sue connazionali, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Delitti che sarebbero stati rispettivamente commessi a Prato nel 2025 e a Montecatini Terme (Pistoia) nel 2024. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il detenuto avrebbe cercato di fuggire intorno alle 10 durante l'ora d'aria, scavalcando prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta, utilizzando una corda improvvisata, realizzata presumibilmente con lenzuola.

