Sollevamento pesi Europei 2026 | le speranze di medaglia dell’Italia Massidda la stella della spedizione
Tra pochi giorni prenderanno il via i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, che si terranno a Batumi dal 19 al 26 aprile. L’Italia si prepara a schierare la propria squadra, con particolare attenzione a uno degli atleti più attesi. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e include diverse categorie di peso, con l’obiettivo di conquistare medaglie nelle varie discipline. La competizione si inserisce in un calendario internazionale di grande rilievo per il settore.
Mancano ormai due giorni al via dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. La località georgiana ospiterà una rassegna continentale di transizione in attesa dell’introduzione delle nuove categorie di peso (che entreranno in vigore a partire dal 1° agosto) e soprattutto dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. In questo contesto la Nazionale italiana si presenta al primo grande appuntamento della stagione con una rappresentativa di dieci atleti in cui spiccano alcune assenze soprattutto nel settore maschile (Nino Pizzolato e Oscar Reyes Martinez su tutti).🔗 Leggi su Oasport.it
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