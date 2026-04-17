Solaro il dramma di Federica | morta per una malattia misteriosa dopo 13 mesi in ospedale

A Solaro, si è diffusa la notizia della scomparsa di Federica Nardi, giovane di 22 anni, deceduta dopo un ricovero di 13 mesi in ospedale a causa di una malattia ancora non identificata. La famiglia e le persone vicine alla ragazza sono sconvolte dalla perdita improvvisa e dall’incertezza legata alla natura della malattia che ha colpito Federica. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

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