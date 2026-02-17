Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, è morta a 72 anni a causa di una malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi. Prima di dedicarsi al giornalismo, aveva lavorato anche in un ospedale, dove si occupava di assistenza sanitaria. La sua carriera si è sviluppata tra cronache e approfondimenti, lasciando un segno forte tra colleghi e amici. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra politici e giornalisti.

Addio a Giovanna Casadio: la giornalista di Repubblica è morta a 72 anni. I colleghi la definivano “una gentildonna del giornalismo” e una “sgobbona”, ricordando che in redazione era stimata da tutti. Non solo: grazie alla sua credibilità, conquistata grazie a una carriera memorabile, si era anche guadagnata l’apprezzamento del mondo della politica e degli “avversari” del quotidiano per cui scriveva. Si è spenta dopo aver lottato contro una malattia che, tuttavia, non l’ha fermata: ha continuato a scrivere e raccontare. Morta la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio dopo la lotta contro una malattia Casadio ha lavorato anche dall'ospedale: "Tostissima" Il ricordo dei politici Morta la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio dopo la lotta contro una malattia I colleghi di Repubblica che l’hanno conosciuta e hanno lavorato con lei hanno ricordato Casadio descrivendola come una donna che amava il suo lavoro, che quando c’era da fare qualcosa in più, non si tirava mai indietro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giovanna Casadio giornalista di Repubblica morta a 72 anni dopo una malattia, "ha lavorato anche in ospedale"

Lutto nel giornalismo: addio a Giovanna Casadio, cronista di RepubblicaGiovanna Casadio, giornalista parlamentare di Repubblica, è morta a causa di una grave malattia.

