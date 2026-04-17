Sofia Carson condurrà i Scientific and Technical Awards 2026 dell’Academy

Sofia Carson sarà la conduttrice dei Scientific and Technical Awards 2026 organizzati dall’Academy. L’evento si svolgerà nel prossimo anno e riconoscerà le innovazioni tecnologiche e scientifiche nel settore cinematografico. La cantante e attrice americana ha già avuto esperienza in occasioni simili, portando entusiasmo e stile alla serata. La premiazione si terrà in una location di rilievo e coinvolgerà professionisti del settore da tutto il mondo.

Sarà Sofia Carson a guidare una delle serate più importanti dedicate all’innovazione nel cinema: l’attrice, produttrice e cantante è stata scelta come host dei Scientific and Technical Awards dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in programma il 28 aprile 2026 presso l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Durante l’evento, Carson presenterà 15 riconoscimenti assegnati a innovazioni tecnologiche e scientifiche che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’industria cinematografica, annunciati ufficialmente lo scorso febbraio. Una protagonista globale tra cinema, musica e impegno sociale. La scelta di Sofia Carson conferma il suo ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale dell’intrattenimento.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Sofia Carson condurrà i Scientific and Technical Awards 2026 dell’Academy Notizie correlate Oscar 2026: tutti i vincitori degli Academy AwardsLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di One Battle After Another, che conquista 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia,... Leggi anche: Oscar 2026: tutti i vincitori in diretta dalla cerimonia degli Academy Awards