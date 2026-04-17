Soffitti precari e laboratori allagati ora basta | sciopero degli studenti nel liceo di Monteverde

Nella mattina di oggi, studenti e studentesse del liceo di Monteverde hanno manifestato davanti all’ingresso dell’istituto con uno striscione che richiede la messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Hanno deciso di non entrare in classe, protestando contro le condizioni dei soffitti precari e i laboratori allagati. L’azione si è svolta venerdì 17 aprile e ha coinvolto i giovani che chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni delle aule.

“Dentro scuola vogliamo sicurezza”: lo striscione è stato srotolato davanti al liceo Caravillani, in viale di Villa Pamphili da studenti e studentesse che oggi, venerdì 17 aprile, hanno scelto di non entrare in classe e scioperare per chiedere “la messa in sicurezza dei nostri spazi”.Una protesta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Crolli, topi e spazi interdetti nelle scuole di Roma. La rivolta degli studenti: "Ora basta"Topi, crolli e aree interdette: dalle scuole superiori di Roma gli studenti segnalano, a cadenza ormai pressoché quotidiana, i problemi strutturali... Arte e memoria nel murales degli studenti del Liceo Canova inaugurato a VillagrappaE’ stato inaugurato sabato un murales realizzato a Villagrappa dai ragazzi della 5°A del liceo artistico e musicale Canova di Forlì Un segno concreto...