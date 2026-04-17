Recentemente sono state sviluppate diverse applicazioni per smartphone che aiutano le persone a smettere di fumare, con studi che indicano come queste app possano aumentare le probabilità di successo di tre volte rispetto ai metodi tradizionali. Le app offrono programmi personalizzati, promemoria e monitoraggio quotidiano del progresso, favorendo l’astinenza. Sono disponibili su vari sistemi operativi e vengono utilizzate da un numero crescente di utenti in tutto il mondo.

Lo smartphone, compagno inseparabile delle nostre giornate, potrebbe diventare un alleato inaspettato nella battaglia contro il fumo. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica BMJ Evidence Based Medicine ha analizzato i dati di oltre 12.000 persone, giungendo a una conclusione sorprendente: le applicazioni per smartphone, soprattutto quelle basate su teorie psicologiche, possono triplicare le possibilità di rimanere lontani dalle sigarette per almeno sei mesi rispetto a chi tenta di smettere senza alcun supporto. La ricerca, condotta da un team della Capital Medical University di Beijing, ha passato in rassegna 31 studi scientifici, offrendo il quadro più completo finora disponibile sull’efficacia di questi strumenti digitali.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Smettere di fumare con lo smartphone: le app triplicano le possibilità di successo, ecco come funzionano

Best Quit Smoking for Good App for Android

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