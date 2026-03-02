Le rubano lo smartphone ma riesce a rintracciarlo con un' app | 35enne denunciato

Una donna di 35 anni ha denunciato il furto del suo smartphone, che era stato sottratto mentre si trovava in un luogo pubblico. Dopo aver installato un’app di tracciamento, è riuscita a localizzare il dispositivo e ha fornito la posizione alla polizia di Stato, che ha avviato le indagini. Il telefono è stato recuperato e la donna ha presentato denuncia ufficiale.

Le avevano rubato lo smartphone ma lei, grazie a un'app installata, è riuscita a risalire alla posizione del dispositivo e a segnalarlo alla polizia di Stato.È successo sabato scorso in via Bersaglieri d'Italia, verso mezzogiorno, quando una donna ha segnalato agli agenti di essere stata appena.