La Commissione europea ha preparato un insieme di raccomandazioni rivolte ai Paesi membri, inserite nella bozza del piano Accelerate Eu, previsto per il 22 aprile. Le proposte includono l’adozione di smart working, sconti sui trasporti e riduzioni dei consumi di riscaldamento. Queste misure mirano a gestire la crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente.

La Commissione europea ha stilato una serie di raccomandazioni ai Paesi membri nella bozza del piano Accelerate Eu, atteso il 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l’uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile. Alle amministrazioni si chiede di dare l’esempio su consumi e illuminazione, mentre per imprese e edifici si punta su maggiore efficienza. L’elenco delle misure proposte da Bruxelles.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il piano Ue anti crisi: smart working, sconti sui trasporti e tagli al riscaldamento

Notizie correlate

Leggi anche: Il piano Ue contro la crisi energetica: dallo smart working ai bonus per trasporti e consumi

Energia, le raccomandazioni Ue contro la crisi: smart working e trasporti pubbliciIncoraggiare le aziende a garantire almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, chiudere gli edifici pubblici quando possibile,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ue lancia la consultazione con i 27 sugli aiuti di Stato anti-crisi; Difesa, la Commissione annuncia investimenti da 1,07 miliardi: focus su droni, IA e sistemi anti-missile; Elettricità, giù le tasse nel piano Ue anti-crisi. Copertura extra sul caro benzina e fertilizzanti; Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un pannicello caldo.

Il piano Ue anti-crisi: 'Più smart working, sconti sui mezzi pubblici e tagli al riscaldamento'Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Co ... ansa.it

Il piano Ue anti crisi: smart working, sconti sui trasporti e tagli al riscaldamentoL'Ue ha stilato una serie di raccomandazioni ai Paesi membri per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. lettera43.it

La Commissione europea prepara il piano Accelerate Eu Tra le idee sottoposte ai Paesi europei c’è quella di spingere le aziende a introdurre almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana. Cosa sappiamo: https://fanpa.ge/1xd7a - facebook.com facebook

In arrivo il piano UE contro la crisi energetica (causata dalla guerra): smart working obbligatorio e trasporti pubblici scontati x.com