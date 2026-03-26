Durante la Milano Design Week 2026 viene riproposto il tradizionale gesto di inviare una cartolina, con un’attenzione particolare alla scrittura a mano e alla scelta dell’immagine. L’evento, che si svolge nel capoluogo lombardo, mette in evidenza il ritorno di questa forma di comunicazione fisica, coinvolgendo i partecipanti in un’attività che combina tecnologia, memoria e autenticità.

Alla Milano Design Week 2026 torna al centro un gesto che sembrava appartenere a un altro tempo: scegliere un’immagine, scrivere un messaggio a mano, affrancare una cartolina e spedirla davvero. Con “Scatto Filatelico”, ospitato allo Spazio Filatelia Milano di Via Cordusio 4, prende forma un progetto che unisce innovazione tecnologica, tradizione postale e riflessione sul valore della comunicazione tangibile. Il cuore del progetto sta proprio in questo passaggio: riportare nel mondo fisico immagini che oggi spesso restano confinate nei telefoni, nelle memorie digitali o nei cloud. In un’epoca dominata dalla velocità dei messaggi istantanei, “Scatto Filatelico” invita a rallentare e a recuperare un gesto più consapevole, fatto di attesa, cura e presenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Scatto Filatelico” alla Milano Design Week 2026: la cartolina torna protagonista tra tecnologia, memoria e comunicazione autentica

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