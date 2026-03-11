L'Anagrafe dei siti contaminati della Regione Emilia Romagna pubblica una mappa aggiornata che mostra i luoghi a Bologna interessati da contaminazioni e quelli già bonificati. La lista comprende diverse aree della città, con indicazioni precise sui siti ancora sotto osservazione e su quelli considerati sicuri. La mappa evidenzia i punti di interesse e i progressi nelle operazioni di bonifica condotte finora.

Bologna, 11 marzo 2026 – L’Anagrafe dei siti contaminati della Regione Emilia Romagna disegna un panorama ancora complesso per la città, in cui sono ancora una quindicina le bonifiche tuttora in corso, e circa una trentina i siti classificati come contaminati o potenzialmente contaminati (quelli in cui la eventuale contaminazione al momento è considerata da valutare): alcuni di questi sono semplici ex-distributori di carburante, altri vedono protagonisti luoghi iconici della città, non solo per quanto riguarda il suo passato industriale. Per esempio, uno dei casi tipo di contaminazione è dato dalla presenza di pannelli in eternit. Ci possono poi essere elementi di degrado, derivanti da lavorazioni industriali, oppure processi di smaltimento di materiali, quali solventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quali sono i siti contaminati (e quelli bonificati) a Bologna: la mappa

