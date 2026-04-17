‘Sistema Sorrento’ la commissione d’accesso | Nella Fondazione presieduta da Aponte si è infiltrata una ditta collegata al clan

Una commissione d’accesso ha accertato che nella Fondazione Sorrento, responsabile degli eventi culturali della zona, si sarebbe infiltrata una ditta collegata a un clan camorristico. La presenza di questa azienda è stata rilevata tra gli “Amici della Fondazione”, una rete di supporto istituzionale. La Fondazione è presieduta dal notaio e imprenditore noto nel settore del trasporto marittimo. La scoperta apre nuove indagini sulla possibile penetrazione criminale nel settore culturale locale.

La camorra sarebbe riuscita ad infiltrarsi nella Fondazione Sorrento, la cassaforte degli eventi culturali della perla della costiera, presieduta sin dalla nascita dal magnate di Msc Gianluigi Aponte, attraverso una agenzia di viaggio inserita tra gli “Amici della Fondazione”. Sotto questa definizione, riportata dall’articolo 9 dello statuto, ricadono le persone fisiche o giuridiche che condividono e finanziano le finalità che ha sede nel bene comunale di Villa Fiorentino. Tra queste, c’è una srl con sede in Sant’Agnello dove un terzo delle quote è in mano al figlio di un “fiancheggiatore del clan D’Alessandro sposato con la figlia di un boss del clan Cesarano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, la commissione d’accesso: “Nella Fondazione presieduta da Aponte si è infiltrata una ditta collegata al clan” Notizie correlate Sistema Sorrento | “Prepariamo la battaglia”: in commissione d’accesso le telefonate tra l’ex sindaco Coppola e il ras dei locali vicino al clan D’AlessandroLa commissione prefettizia d’accesso, che indaga sulle presunte infiltrazioni della criminalità e della camorra nelle decisioni politiche e... “Sistema Sorrento”, la prefettura invia la commissione d’accesso: indagherà sui tentativi di infiltrazione dei clanDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Il “Sistema Sorrento” è ora oggetto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 'Sistema Sorrento', chieste nuove misure cautelari; Sorrento, maxi tangente per un posto in Comune: Procura chiede 21 arresti, sequestrati 115mila euro; Sistema Sorrento, l’ex sindaco Coppola ammette tangenti per 215mila euro; Corruzione al comune di Sorrento, ci sono altri 15 indagati: a casa di uno di loro trovati 115mila euro in contanti. ‘Sistema Sorrento’, la commissione d’accesso: Nella Fondazione presieduta da Aponte si è infiltrata una ditta collegata al clanLa commissione d'accesso rivela legami tra la Fondazione Sorrento e il clan D'Alessandro attraverso un'agenzia tra gli Amici ... ilfattoquotidiano.it Sistema Sorrento, commissione d’accesso consegna la relazione: Infiltrazioni criminali, Comune va sciolto. Elezioni verso il rinvioLa commissione d'accesso ha consegnato la relazione: infiltrazioni criminali accertate nell'amministrazione comunale ... ilfattoquotidiano.it Sistema Sorrento, fari sul restyling dell'impianto sportivo Attorno alla riqualificazione dello Stadio Italia - da 5,4 milioni - la Procura ipotizza un sistema capace di condizionare ogni fase: dalla progettazione all’aggiudicazione finale. Al centro del patto corruttivo facebook “Sistema Sorrento”, 15 richieste di arresto davanti al Gip: riguardano anche le accuse di concorsi truccati. x.com