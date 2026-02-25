accusati di essere soci di zagaria imprenditori assolti anche in appello

Sono stati assolti anche in Appello i fratelli imprenditori Antonio e Nicola Diana, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, in particolare di essere soci del boss dei Casalesi Michele Zagaria. È stata la Corte di Appello di Napoli, presieduta da Mariaelda Montefusco, a confermare la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico dei Diana, ritenuti prima dell’indagine della Dda di Napoli come imprenditori antiracket, anche perché figli di Mario Doana, ucciso dalla camorra, ex patron dell’Erreplast e poi Sri. La stessa Direzione Distrettuale Antimafia partenopea aveva fatto appello contro la sentenza di primo grado, che aveva assolto i fratelli Diana perché “il fatto non sussiste”, ritenendoli vittime, non soci del boss. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

