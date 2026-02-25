Accusati di essere soci di Zagaria imprenditori assolti anche in Appello

Da anteprima24.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
accusati di essere soci di zagaria imprenditori assolti anche in appello
© Anteprima24.it - Accusati di essere soci di Zagaria, imprenditori assolti anche in Appello

Sono stati assolti anche in Appello i fratelli imprenditori Antonio e Nicola Diana, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, in particolare di essere soci del boss dei Casalesi Michele Zagaria. È stata la Corte di Appello di Napoli, presieduta da Mariaelda Montefusco, a confermare la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico dei Diana, ritenuti prima dell’indagine della Dda di Napoli come imprenditori antiracket, anche perché figli di Mario Doana, ucciso dalla camorra, ex patron dell’Erreplast e poi Sri. La stessa Direzione Distrettuale Antimafia partenopea aveva fatto appello contro la sentenza di primo grado, che aveva assolto i fratelli Diana perché “il fatto non sussiste”, ritenendoli vittime, non soci del boss. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:
Accusati di essere 'soci' di Zagaria, assoluzione bis in Appello per gli imprenditori antiraket
Rapina in tabaccheria a Rossano: assolti in Appello tre giovani accusati di ricettazione | DETTAGLI

Argomenti discussi: Accusati di essere 'soci' di Zagaria, assoluzione bis in Appello per gli imprenditori antiraket; Bancarotta fraudolenta, la vendita della masseria della società Maiora non contribuì al crac della società: cinque assolti; Bcc Conversano, il caso della masseria del Monte: l'ex dg Venerito e altri quattro assolti dalle accuse di bancarotta e usura bancaria; Amt e possibili rincari, il Comune: A oggi nessuna variazione tariffaria nel piano di risanamento.

accusati di essere sociAccusati di essere 'soci' di Zagaria, assoluzione bis in Appello per gli imprenditori antiraketAssoluzione bis per i fratelli Antonio e Nicola Diana, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, in particolare alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. casertanews.it