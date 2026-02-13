Piazza di spaccio nelle palazzine tre assolti dopo ribaltone in Appello

Tre persone sono state assolte in secondo grado dopo che la sentenza precedente le aveva condannate per aver gestito una piazza di spaccio nelle palazzine di Aversa, Teverola e Casaluce. La decisione arriva dopo un lungo procedimento giudiziario, durante il quale sono emersi nuovi elementi che hanno portato alla revisione del caso. Uno degli imputati aveva già ammesso di aver venduto cocaina, ma la Corte d’Appello ha deciso di assolverlo, ritenendo che le prove non fossero sufficienti.

Sentenza ribaltata in appello nei confronti di tre persone accusate di spaccio di cocaina tra Aversa, Teverola e Casaluce. La Quarta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ha assolto Romeo Scarano, Ciro Iavarone e Guglielmo Sabatino, quest'ultimo difeso dall'avvocato Luigi Marrandino. In primo grado il tribunale di Napoli Nord aveva inflitto 4 anni e 8 pesi per Scarano e Iavarone e 4 anni per Sabatino. Secondo l'accusa i tre avrebbero fatto parte di una fitta rete dedita allo spaccio di stupefacenti, con base nel quartiere popolare di San Lorenzo, ad Aversa, e attiva in diversi comuni dell'agro aversano.🔗 Leggi su Casertanews.it

