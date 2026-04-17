Sirignano sequestrati 30 metri cubi di rifiuti tossici in un’azienda

I Carabinieri di Sirignano hanno sequestrato circa 30 metri cubi di rifiuti tossici all’interno di un’azienda locale. Durante un’operazione mirata a verificare le irregolarità ambientali, un artigiano di 69 anni è stato denunciato. L’intervento si è concentrato sull’attività di controllo e sulla gestione dei materiali, con l’obiettivo di contrastare eventuali violazioni delle norme ambientali.

Un artigiano di 69 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo un’operazione mirata a colpire le irregolarità ambientali a Sirignano. I militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, lavorando in coordinamento con l’Arma territoriale, hanno identificato una gestione illecita di rifiuti pericolosi e scarichi non autorizzati presso un’azienda specializzata nella lavorazione della pietra. Il bilancio del sopralluogo tra rifiuti tossici e sequestri. Le verifiche condotte sul posto hanno portato alla luce una situazione di forte impatto ecologico. All’interno dell’area produttiva, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 30 metri cubi di materiali speciali ad alto rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sirignano, sequestrati 30 metri cubi di rifiuti tossici in un’azienda Notizie correlate Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di... Sequestrata azienda agricola in Valtiberina: 250 metri cubi di rifiuti e gravi carenze sanitarieI Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro un’azienda agricola della Valtiberina, in provincia di Arezzo, al termine di un controllo in...