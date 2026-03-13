Sequestrata azienda agricola in Valtiberina | 250 metri cubi di rifiuti e gravi carenze sanitarie

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’azienda agricola in Valtiberina, nella provincia di Arezzo, dopo aver riscontrato la presenza di 250 metri cubi di rifiuti e gravi carenze sanitarie durante un controllo ambientale e agroalimentare. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’intera proprietà. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle attività dell’azienda o alle eventuali conseguenze.

I Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro un’azienda agricola della Valtiberina, in provincia di Arezzo, al termine di un controllo in materia agroalimentare e ambientale. L’operazione è stata condotta dai militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, insieme alla Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura di Arezzo, con il supporto del personale della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare della AUSL Toscana Sud Est. Al termine delle verifiche è stato denunciato a piede libero il titolare dell’azienda, un uomo di 66 anni, dopo che all’interno di capannoni e aree pertinenziali è stato individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, per un volume stimato di circa 250 metri cubi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sequestrata azienda agricola in Valtiberina: 250 metri cubi di rifiuti e gravi carenze sanitarie Articoli correlati Alta Irpinia: Controlli ambientali dei Carabinieri – denunciato un imprenditore e sequestrata area con 20 metri cubi di rifiuti specialiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di... Aggiornamenti e notizie su Sequestrata azienda Temi più discussi: Amianto e traversine abbandonate: sequestro dei Forestali in un’azienda agricola; A Capaccio, in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva in ex azienda zootecnica; Brignano, truffa da un milione coi fondi europei: denunciata la titolare di un allevamento. ?Rifiuti edili sotto i campi di granoturco; Utilizzo illecito di fondi pubblici e deposito di rifiuti pericolosi, nei guai un'azienda agricola brignanese. Sequestrata azienda agricola e gregge di 550 pecore di presunto mafioso a Gelal valore complessivo dei beni immobili e mobili sequestrati, su proposta del Questore, ammonta a circa €.500.000,00. Venerdì scorso i poliziotti della divisione polizia anticrimine della Questura di ... affaritaliani.it Monza, per evitare l’arrivo del campo nomadi il comune sequestra un’area agricolaIntervento della polizia locale nell’area agricola di via della Taccona, all’angolo con via Baradello. Dopo le segnalazioni, anche al nostro giornale, il blitz dell’assessore Marco Lamperti e degli ag ... msn.com #Caserta - San Marco Evangelista, azienda sequestrata: rifiuti smaltiti illegalmente e operai in nero #Cronaca #SanMarcoEvangelista #TerraDeiFuochi #Rifiuti #Ambiente #Controlli #Campania #PoliziaProvinciale #NanoTV - facebook.com facebook Rifiuti classificati irregolarmente e spediti dal porto di Bari alla Grecia: azienda sequestrata x.com