Si allontana dalla casa famiglia e poi scompare | ricerche in corso

Si è allontanato dalla casa famiglia e non si hanno più sue notizie. È successo ad Argenta e si tratta di Amine Hadeji, un ragazzo di 17 anni di nazionalità tunisina. È alto circa 165 cm, ha occhi neri, capelli ricci e neri. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni neri, giubbotto nero con cappuccio, scarpe bianche ed uno zainetto grigio. Sono ore di apprensione. I carabinieri lo stanno cercando. Chiunque l’abbia vista o disponga di notizie utili, contatti il 112 o direttamente i Carabinieri di Portomaggiore al numero 0532 325700. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tragedia in casa, donna trovata morta: "E' un episodio violento". 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

