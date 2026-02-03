Paolo Cané | Ho visto Sinner triste per Alcaraz invece ora sono cavoli Zverev è un po' cagone
Dopo gli Australian Open, Paolo Cané commenta lo stato d’animo di Sinner. L’ex giocatore dice di averlo visto molto giù, soprattutto dopo la sconfitta contro Djokovic, dove avrebbe dovuto cambiare strategia ma non l’ha fatto. Cané aggiunge anche una battuta su Zverev, definendolo “un po’ cagone”.
Paolo Cané ai microfoni di Fanpage.it dopo gli Australian Open: "Ho visto Sinner molto giù, contro Djokovic doveva variare invece ha sbagliato strategia. Il tennis moderno è piatto, Musetti è l'eccezione: ha i colpi per vincere il Roland Garros".🔗 Leggi su Fanpage.it
