Dopo gli Australian Open, Paolo Cané commenta lo stato d’animo di Sinner. L’ex giocatore dice di averlo visto molto giù, soprattutto dopo la sconfitta contro Djokovic, dove avrebbe dovuto cambiare strategia ma non l’ha fatto. Cané aggiunge anche una battuta su Zverev, definendolo “un po’ cagone”.

Paolo Cané ai microfoni di Fanpage.it dopo gli Australian Open: "Ho visto Sinner molto giù, contro Djokovic doveva variare invece ha sbagliato strategia. Il tennis moderno è piatto, Musetti è l'eccezione: ha i colpi per vincere il Roland Garros".🔗 Leggi su Fanpage.it

Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha raccontato di non aver visto il ragazzo in bicicletta andare a zig-zag.

Paolo Cané: Ho visto Sinner triste, per Alcaraz invece ora sono cavoli. Zverev è un po' cagone; Per Paolo Canè Lorenzo Musetti doveva arrendersi prima.

Paolo Canè: “Contro Djokovic Sinner ha sbagliato tattica. E soffre troppo il pubblico contrario” x.com

