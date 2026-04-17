Un ex giocatore tra i primi venti del mondo ha dichiarato che Sinner potrebbe conquistare più titoli Slam rispetto ad Alcaraz. La discussione si concentra sulla sfida tra i due talenti emergenti del tennis internazionale, con particolare attenzione a chi potrebbe prevalere nelle grandi competizioni del circuito. La rivalità tra i due è al centro dell’attenzione degli appassionati, mentre un terzo giocatore viene indicato come possibile outsider di questa lotta.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è il grande tema degli ultimi anni per quanto riguarda il grande tennis internazionale: il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo spagnolo nella recente finale del Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere numero 1 del mondo, l’iberico ha conquistato sette Slam (due Roland Garros, due Wimbledon, due US Open, uno Australian Open) e l’azzurro si è imposto in quattro tornei del massimo livello (due Australian Open, un Wimbledon, uno US Open), senza però dimenticarsi di due sigilli alle ATP Finals e in Coppa Davis. Il dibattito tra chi sia il migliore tra i due contendenti è ormai all’ordine...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Sinner vincerà più Slam di Alcaraz”: l’investitura di un ex top-20. E indica il “terzo incomodo”

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