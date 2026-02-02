Tennis | Alcaraz sempre più n1 con Sinner tre italiani in top 20 Cobolli risale best ranking per

Carlos Alcaraz si conferma numero uno nel tennis mondiale. Dopo aver vinto il primo titolo all’Australian Open, mantiene saldamente la vetta del ranking ATP con 13. Sinner e altri tre italiani sono tra i primi 20, mentre Cobolli risale e migliora il suo miglior piazzamento. Il circuito continua a vedere l’ascesa dei nostri talenti.

Carlos Alcaraz ha consolidato il suo dominio nel tennis maschile mondiale, conquistando il primo titolo dell’Australian Open della sua carriera e confermandosi al primo posto del ranking ATP con 13.650 punti. Il successo a Melbourne ha non solo completato il suo Career Grand Slam in singolare, diventando il più giovane della storia a raggiungere questo traguardo, ma ha anche allargato il suo vantaggio sul secondo classificato, Jannik Sinner, a 3.350 punti. Sinner, che ha vinto gli ultimi due titoli australiani ma è stato fermato in semifinale da Novak Djokovic quest’anno, si trova a 10.300 punti, mantenendo comunque una posizione di rilievo tra i favoriti per i prossimi tornei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz allunga ulteriormente sul rivale Jannik Sinner nella classifica ATP.

