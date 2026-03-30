Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo Masters 1000 di Miami, due settimane dopo aver vinto quello di Indian Wells. In finale, giocata sotto una pioggia battente, ha sconfitto il tennista ceco Jirí. La partita si è conclusa con la vittoria del sudtirolese, consolidando il suo successo nel circuito internazionale.

Due settimane dopo quello di Indian Wells, battendo in una finale molto piovosa il ceco Jirí Lehecka e completando il cosiddetto “Sunshine double” Il tennista italiano , battendo in finale il ceco Jirí Lehecka per 2 set a zero (6-4, 6-4). La partita è iniziata con più di un’ora di ritardo a causa della pioggia, e dopo la fine del primo parziale è stata interrotta per un’altra ora per lo stesso motivo. Quello di domenica è il ventiseiesimo torneo vinto in carriera da Sinner e il settimo della categoria 1000, seconda per importanza dopo il Grande Slam. Con questa vittoria Sinner è arrivato a 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000, una serie cominciata al Masters 1000 di Parigi dello scorso autunno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami

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