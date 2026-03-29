Alle ore 21, in diretta, si è disputata la finale del Masters 1000 di Miami tra il tennista italiano e l’avversario ceco. L’incontro ha visto l’azzurro affrontare l’ex numero uno del mondo, con il risultato che ha determinato l’esito della partita. Durante il match, sono stati registrati alcuni record personali del tennista italiano. La sfida è stata seguita da vicino dagli appassionati di tennis in tutto il mondo.

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sinner-Lehecka, finale del Masters 1000 di Miami: appuntamento non prima delle ore 21.00 italiane di domenica 29 marzo, sarà il secondo match sul Campo Centrale dopo la finale di doppio femminile in cui saranno protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani a partire dalle ore 20.30. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà sul cemento statunitense con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla verve del ceco, in grandissima condizione fisica. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere con il numero 22 del ranking ATP (ma da lunedì 30 marzo sarà almeno numero 14 della graduatoria internazionale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del Sunshine Double!

Articoli correlati

Atp Miami, tra Sinner e il "Double Sunshine" c’è solo Lehecka: chi è l’avversario e quando giocanoJannik può centrare un’impresa che manca da quasi 10 anni, l’ultimo a compierla fu Roger Federer: i punti di forza del suo avversario e quali sono i...

Atp Miami, quando gioca oggi Sinner in finale: tra lui e il Sunshine Double c’è Lehecka | Orario e dove vederla in tv e streaming31 set consecutivi vinti su cemento, un percorso netto fin qui nei due Masters 1000 americani: Jannik Sinner è tornato a martellare e lo ha...

Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Lehecka ATP Miami 2026 in...

Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): quando e dove vederla; Miami LIVE Sinner-Lehecka: dalle 21 la cronaca in diretta della finale.

Sinner-Lehecka, finale ATP Miami in diretta TV: canale, orario, Jannik sogna il record di Federer (col dubbio meteo)Domani 29 marzo Jannik Sinner sfida il tennista ceco Lehecka nella finale degli ATP Miami: scopri a che ora inizia il match e dove vederlo in diretta TV e streaming. libero.it

Sinner-Lehecka oggi, ATP Miami 2026: orario finale, tv, programma, streamingJannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell'anno della categoria che si pone immediatamente ... oasport.it

Miami Open, alle 21.00 Sinner in finale con Lehecka. Bolelli-Vavassori vincono il doppio #MiamiOpen #Sinner #JannikSinner #Bolelli #Vavassori #TennisItaliano #ATPMiami #Tennis #ATP #Lehecka x.com

Miami Open, alle 21.00 Sinner in finale con Lehecka. Bolelli-Vavassori vincono il doppio L’azzurro si gioca il titolo contro il ceco questa sera: “Finale che può cambiare tutto, ma per me conta solo cercare di dare il massimo”. Segui tutti gli aggiornamenti in tem - facebook.com facebook