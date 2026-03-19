I giudici hanno confermato le interdittive nei confronti del “Gruppo Marinelli” a causa di infiltrazioni mafiose. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di repressione delle attività illecite nel settore imprenditoriale campano. La vicenda riguarda l’adozione di misure restrittive che interessano le aziende associate al gruppo, rafforzando la posizione della giustizia contro i rischi provenienti dalla criminalità organizzata.

Tempo di lettura: 3 minuti Si consolida la linea dura della giustizia amministrativa contro i l rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale campano. Due recenti pronunce segnano infatti un punto fermo in materia di interdittive antimafia, confermando i provvedimenti adottati dalle prefetture e ribaltando, in un caso, anche l’esito favorevole ottenuto in primo grado dalle aziende coinvolte. Con una sentenza pubblicata il 16 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino nei confronti di una società attiva nei settori del calcestruzzo e dell’edilizia, il gruppo “Marinelli”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Infiltrazioni mafiose, i giudici confermano le interdittive per il “Gruppo Marinelli”

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