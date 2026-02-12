Non si ferma all' alt e provoca un incidente ad Alpignano poi simula il furto dell' auto | scoperto e denunciato

Un uomo ha causato un incidente in via Mazzini ad Alpignano il 28 gennaio. Dopo aver provocato danni e ferito lievemente alcune persone, invece di fermarsi, è fuggito dal luogo dello scontro. Poco dopo, ha cercato di far credere che l’auto fosse stata rubata, ma è stato scoperto e denunciato dalle forze dell’ordine. Ora rischia conseguenze penali per fuga, omissione di soccorso, resistenza e simulazione di reato.

Il responsabile di un incidente con lesioni, fortunatamente non gravi, avvenuto in via Mazzini ad Alpignano il 28 gennaio 2026 è stato individuato e denunciato per fuga, omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato. Quel giorno la vettura non si era fermata all'alt imposto da una pattuglia della polizia locale e, fuggendo, aveva urtato una seconda auto. Nonostante l'impatto, aveva ripreso la marcia facendo perdere le proprie tracce. Nell'arco di qualche giorno di accertamenti l'auto pirata e il suo conducente sono stati individuati dagli stessi agenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Prato, un giovane di 26 anni è stato denunciato dalla polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale.

Un veicolo non si è fermato all’alt imposto dalla polizia locale, causando un incidente stradale.

