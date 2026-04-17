Simona Prunea vola sui 1000m | storico record italiano per il GS

Simona Prunea, atleta del Gs Orecchiella, ha stabilito un nuovo record italiano nei 1000 metri durante una gara di atletica leggera. La sua performance ha superato il precedente primato nazionale, segnando un risultato storico per l’atletica italiana. La gara si è svolta recentemente e ha visto Prunea battere ogni precedente limite nella specialità dei 1000 metri.

Un traguardo che riscrive i libri di storia dell’atletica nazionale vede protagonista Simona Prunea, atleta del Gs Orecchiella, la quale ha appena sancito un nuovo primato italiano nella specialità dei 1000 metri. La prestazione della velocista è stata segnata da un cronometro fermo sui 3 minuti, 16 secondi e 97 centesimi, un risultato che posiziona la sportiva ai vertici assoluti della sua categoria. L’impatto di un successo collettivo guidato da Santucci. Oltre al prestigio personale per Prunea, il raggiungimento di questo nuovo standard tecnico rappresenta un punto di svolta fondamentale per l’intero gruppo sportivo del Gs Orecchiella. Il successo non appartiene infatti solo alla singola atleta, ma si riflette come una vittoria corale che coinvolge tutta la squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Simona Prunea vola sui 1000m: storico record italiano per il GS Notizie correlate Bmw, nuovo record in Italia con la famiglia GS, aspettando F 450 GSAl Motor Bike Expo di Verona Bmw non è arrivata solo con una presenza di immagine, ma con numeri che pesano. Bmw Motorrad da record in Italia con la famiglia GS, aspettando F 450 GSAl Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) Bmw non è arrivata solo con una presenza di immagine, ma con numeri che pesano.