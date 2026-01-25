bmw nuovo record in italia con la famiglia gs aspettando f 450 gs

Nel contesto del mercato italiano in diminuzione nel 2025, BMW ha raggiunto un nuovo traguardo con la famiglia GS, vendendo 16.744 moto. Questo risultato testimonia la solidità del brand e la crescita della gamma in un settore in sfida. In attesa del lancio della futura F 450 GS, BMW si conferma protagonista nel segmento delle moto adventure e touring.

Al Motor Bike Expo di Verona Bmw non è arrivata solo con una presenza di immagine, ma con numeri che pesano. In un 2025 che è stato definito sfidante per tutto il settore, con il mercato moto italiano in flessione del 6,6 per cento (con 317.684 unità immatricolate), il marchio tedesco ha fatto segnare un nuovo record assoluto, con 16.744 moto vendute, in crescita del +1,2 per cento rispetto al 2024. Un dato che vale doppio perché si traduce anche nella conferma del comando nel segmento premium, con una quota del 42,2 per cento, in aumento di 9,5 punti percentuali. Con questi numeri l’Italia si consolida come terzo mercato globale per Bmw, e in questo risultato, la parola chiave è una sola: GS. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

