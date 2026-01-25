Nel contesto di un mercato italiano in rallentamento nel 2025, BMW Motorrad ha raggiunto un nuovo record di vendite con 16.744 moto. Alla MBE 2026 di Verona, l’attenzione è rivolta alla gamma GS, che comprende la R 1300 GS Trophy con nuova livrea e la F 450 GS, modello pensato per la patente A2 e per attrarre nuovi appassionati nel mondo Spirit of GS.

Al Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) Bmw non è arrivata solo con una presenza di immagine, ma con numeri che pesano. In un 2025 che è stato definito sfidante per tutto il settore, con il mercato moto italiano in flessione del 6,6 per cento (con 317.684 unità immatricolate), il marchio tedesco ha fatto segnare un nuovo record assoluto, con 16.744 moto vendute, in crescita del +1,2 per cento rispetto al 2024. Un dato che vale doppio perché si traduce anche nella conferma del comando nel segmento premium, con una quota del 42,2 per cento, in aumento di 9,5 punti percentuali. Con questi numeri l’Italia si consolida come terzo mercato globale per Bmw, e in questo risultato, la parola chiave è una sola: GS. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw Motorrad da record in Italia con la famiglia GS, aspettando F 450 GS

Leggi anche: Bmw F 450 GS, divertimento supremo

Leggi anche: Bmw F 450 GS: l'adventure premium per tutti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

7 Razones para Comprar la BMW F 450GS

Argomenti discussi: Bmw, un 2025 da record in Italia e, ancora una volta, è primo tra i marchi premium; BMW Motorrad al Motor Bike Expo 2026: tra la nuova F 450 GS e un 2025 da record; BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: debutta la nuova BMW F 450 GS; BMW Motorrad chiude il 2025 in crescita e rafforza la presenza premium.

BMW Motorrad al Motor Bike Expo 2026: tra la nuova F 450 GS e un 2025 da recordDal 23 al 25 gennaio, a Verona, la Casa bavarese celebra la leadership nel mercato italiano (+1,2% in controtendenza) e porta al debutto l'attesa crossover per patentati A2. Spazio alla passione custo ... msn.com

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruoteBMW Motorrad Italia conferma la propria presenza al Motor Bike Expo 2026 di Verona, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo dedicato al mondo cruiser e alla customizzazione. Dal 23 ... megamodo.com

• Arter Matchless g50 • Peter Williams vinse il campionato britannico nella classe 500cc, nel 1970. Williams si assicuró tre secondi posti nella prestigiosa Isle of Man Senior TT (1970, 1971 e 1973). Peter stabilì un record sul giro ( categoria monocilindrico ) di 1 - facebook.com facebook