Stasera alle 20:00 si svolgerà l’estrazione del Simbolotto, con la ruota di Genova che sarà protagonista per tutto il mese di aprile. Il gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, prevede una possibile vincita di 5.000 euro puntando sulla cinquina. L’estrazione di oggi si inserisce in un calendario che vede la stessa ruota coinvolta in tutte le estrazioni mensili.

L’estrazione del Simbolotto è fissata per le ore 20:00 di questa sera, giovedì 16 aprile 2026. Il gioco, strettamente legato alle dinamiche del Lotto, vede come protagonista la ruota di Genova per l’intero mese di aprile. Meccanica e premi della sfida su Genova. Il funzionamento del Simbolotto si basa su una combinazione di cinque simboli estratti tra i 45 disponibili, assegnati automaticamente a ogni scontrino per le giocate effettuate sul Lotto sulla ruota indicata nel mese corrente. Per aprile, il è tutto su Genova. Le vincite non dipendono dall’esito della giocata al Lotto, ma sono proporzionali all’importo puntato. Chi indovina due numeri-simbolo recupera la somma giocata con un euro; tre colpi portano a una vincita di 5 euro, mentre quattro simboli corretti elevano il premio a 50 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simbolotto su Genova: si punta alla cinquina da 5.000 euro

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