A Castel San Niccolò centrata una cinquina Simbolotto da oltre 54mila euro

A Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, un giocatore ha vinto oltre 54 mila euro con una cinquina Simbolotto durante l'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. La vincita è stata ottenuta grazie a una combinazione fortunata, che ha portato al premio in denaro. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo al giocatore o alle sue scelte di gioco.

La fortuna fa tappa in provincia di Arezzo nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. A Castel San Niccolò, un giocatore ha centrato una cinquina Simbolotto che gli ha regalato una vincita di ben 54.347 euro. Come riporta l'Agenzia Agimeg, la giocata vincente è stata effettuata nella ricevitoria di Piazza Matteotti, dove un appassionato dei 90 numeri ha festeggiato il colpo fortunato nell'ultima estrazione.

