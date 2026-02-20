Luca Bizzarri al Teatro della Società
Luca Bizzarri interpreta un veterinario senza scrupoli nello spettacolo al Teatro della Società di Lecco. La rappresentazione mette in luce come il desiderio di potere possa portare a comportamenti moralmente discutibili. La commedia combina momenti divertenti e riflessioni dure sulla natura umana, attirando un pubblico interessato alle sfumature psicologiche dei personaggi. La scena si svolge in un ambiente che accentua le tensioni tra personaggi e le loro ambizioni. La rappresentazione si svolge questa sera, attirando molti spettatori locali.
Al Teatro della Società di Lecco va in scena la commedia che esplora i meccanismi del potere e la natura umana attraverso una storia cupa e ironica con Luca Bizzarri nel ruolo del veterinario opportunista. “Il Medico dei Maiali”, scritto e diretto da Davide Sacco e prodotto dall’Ente Teatro Cronaca e LVF - Teatro Manini di Narni è in scena a Lecco domenica 22 febbraio ore 21. La morte improvvisa del re d’Inghilterra mette a nudo tutta la fragilità della monarchia: la corona passa al principe ereditario, un giovane ingenuo e impreparato, incapace di reggere il peso del trono. Nel vuoto di potere che si apre a corte, ambizioni e intrighi iniziano a muoversi nell’ombra.🔗 Leggi su Leccotoday.it
