NATO Trump attacca | Spesa ridicola non ci hanno sostenuto

L’ex presidente americano ha criticato nuovamente la NATO, affermando di essere molto deluso dalla mancanza di supporto dell’Alleanza nei confronti degli Stati Uniti. Ha inoltre definito “ridicola” la spesa sostenuta dai membri dell’organizzazione, sottolineando che gli Stati Uniti hanno contribuito senza ricevere adeguato sostegno in cambio. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui ha ripetuto le sue critiche nei confronti dell’alleanza militare.

Nuovo duro attacco di Donald Trump alla NATO. Il presidente americano si è detto “molto deluso” dall’Alleanza, accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nonostante i contributi versati. Trump ha definito “ ridicola ” la spesa sostenuta da Washington, sottolineando che gli Usa hanno investito trilioni di dollari per la difesa comune, anche per proteggere gli alleati dalla minaccia russa. Il leader della Casa Bianca ha infine annunciato che il ruolo e i finanziamenti alla NATO saranno sottoposti a una revisione approfondita, lasciando intendere possibili cambiamenti nei rapporti con i Paesi membri. Questo articolo NATO, Trump attacca:...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - NATO, Trump attacca: "Spesa ridicola, non ci hanno sostenuto" Leggi anche: Trump attacca la Nato: “Alleati messi alla prova e hanno fallito” Leggi anche: Trump attacca la Nato e pensa al ritiro: “Alleati messi alla prova e hanno fallito” President Trump makes no mention of NATO in address to nation