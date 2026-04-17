Sigonella il presidente Usa attacca l' Italia | Non ci ha sostenuto non la sosterremo

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente l’Italia, affermando che il paese non ha fornito il supporto richiesto per l’uso della base di Sigonella da parte dei jet statunitensi nei giorni scorsi. La questione riguarda la mancata autorizzazione all’utilizzo della base militare, una decisione che ha portato a una presa di posizione pubblica da parte degli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta da parte italiana.

AGI - Nuovo attacco di Trump all'Italia. Il presidente Usa torna sulla mancata concessione dell'utilizzo della base di Sigonella ai jet statunitensi nei giorni scorsi. "Italy wasnt't there for us, we won't be there for them!", scrive su Truth, commentando con un duro post un articolo del 'Guardian'. "L'Italia non ci ha sostenuto, quindi noi non sosterremo loro!", scrive minaccioso Trump. Stefania Craxi (FI): "La bussola del governo è l'interesse nazionale". "Dopo gli attacchi di Trump alla premier Meloni, mi auguro si smetterà di dire che il governo italiano prende ordini dagli Stati Uniti. Lo dimostra anche il recente caso di Sigonella, con l'Italia che ha chiesto di rispettare un accordo internazionale vigente.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sigonella, il presidente Usa attacca l'Italia: "Non ci ha sostenuto, non la sosterremo" Notizie correlate Leggi anche: Sigonella, Trump attacca l'Italia: "Non ci ha sostenuto, non la sosterremo" Guerra in Iran oggi, 10 giorni di tregua in Libano. Trump torna ad attaccare l’Italia: “Non ci ha aiutati, non la sosterremo”Roma, 17 gennaio 2026 – La tregua di 10 giorni in Libano, le tensioni nello Stretto di Hormuz con il blocco americano e il vertice dei Volenterosi in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ancora un attacco di Trump all'Italia: Non ci saremo per loro; Perché l'Italia nega ai bombardieri Usa l'accesso alla base aerea?; Crosetto su Sigonella: Rispettare i trattati non vuol dire essere in guerra. Scontro alla Camera; Sigonella, perno militare americano nel Mediterraneo. Donald Trump attacca l’Italia e minaccia lo stop alle basi militari dopo tensioni su SigonellaTrump attacca l’Italia dopo il no alla base di Sigonella Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un nuovo duro attacco all’Italia, scrivendo ... assodigitale.it Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: Per loro non ci saremoDonald Trump attacca l'Italia su Truth per il caso Sigonella: Non c'erano per noi, non ci saremo per loro. Tensioni con il governo Meloni ... virgilio.it https://www.agrotoday.it/2026/04/17/trump-contro-italia-su-sigonella-ma-e-leuropa-che-ha-detto-no-agli-usa/ - facebook.com facebook Cosa c’è dietro il divieto di atterrare a Sigonella imposto dall’Italia agli Stati Uniti x.com