Un patto di collaborazione per la cura e la tutela dell' Acquedotto Alessandrino

È stato avviato un patto di collaborazione per la tutela dell’Acquedotto Alessandrino. La prima riunione si è tenuta presso la sala teatro della scuola Fausto Cecconi, con la partecipazione del comitato di quartiere Centocelle Storica. L’obiettivo è promuovere la tutela e la cura di questa importante risorsa, coinvolgendo i cittadini e le istituzioni in un percorso condiviso di tutela e valorizzazione.

La prima riunione ha visto un'ampia partecipazione, tra realtà sociali, municipio V e Comune di Roma: "Ora si entra nella fase operativa" Alla riunione hanno preso parte 19 realtà. Oltre ai soggetti già attivi nel percorso del patto, tra cui Anpi e Italia Nostra. Ma anche l’Associazione di cultura islamica in Italia, insieme ad associazioni e reti civiche impegnate nella cura del territorio e nella promozione sociale e culturale. Alla riunione erano presenti rappresentanti del municipio V, del Dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale dell’assessorato capitolino all’Ambiente, della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali (che ha fornito prescrizioni tecniche vincolanti), di Ama e di strutture tecniche competenti in materia di verde, ambiente e tutela del patrimonio archeologico.🔗 Leggi su Romatoday.it

