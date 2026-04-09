Arcella cittadini e volontari in azione per prendersi cura del quartiere

Da padovaoggi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di ieri, cittadini e volontari si sono riuniti nel quartiere Arcella per eseguire interventi di manutenzione e cura degli spazi pubblici. Le attività hanno coinvolto la pulizia di aree verdi e la sistemazione di arredi urbani, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più curato e vivibile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno deciso di dedicare tempo e risorse per migliorare il quartiere.

Una mattinata per rimettere mano al quartiere, migliorarlo con piccoli gesti concreti e viverlo in modo più attivo e partecipato. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Retake Padova, che questa domenica, 12 aprile, porterà cittadini e volontari nel quartiere Santissima Trinità, nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Arcella Wake Up": associazioni e cobas a confronto nella Casa di QuartiereMartedì 27 gennaio, alle 20:30 presso la Casa di Quartiere Arcella ci sarà un momento di confronto tra realtà sociali, cobas e associazioni.

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