Arcella cittadini e volontari in azione per prendersi cura del quartiere

Nella mattina di ieri, cittadini e volontari si sono riuniti nel quartiere Arcella per eseguire interventi di manutenzione e cura degli spazi pubblici. Le attività hanno coinvolto la pulizia di aree verdi e la sistemazione di arredi urbani, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più curato e vivibile. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno deciso di dedicare tempo e risorse per migliorare il quartiere.

Una mattinata per rimettere mano al quartiere, migliorarlo con piccoli gesti concreti e viverlo in modo più attivo e partecipato. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Retake Padova, che questa domenica, 12 aprile, porterà cittadini e volontari nel quartiere Santissima Trinità, nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it "Arcella Wake Up": associazioni e cobas a confronto nella Casa di QuartiereMartedì 27 gennaio, alle 20:30 presso la Casa di Quartiere Arcella ci sarà un momento di confronto tra realtà sociali, cobas e associazioni. Burnout dei medici, l'Unifg lancia il progetto per 'prendersi cura di chi ti cura'Da domani prenderà il via il corso strutturato di Mindfulness nato da una iniziativa del prof.