Rifiuti speciali abbandonati in un terreno sequestrati 90 metri cubi di discarica | sei persone denunciate

I carabinieri del Nipaaf e i forestali di Ancona hanno scoperto e sequestrato 90 metri cubi di rifiuti speciali abbandonati in un terreno di Castelfidardo. La discarica illegale si estende su circa 1000 metri quadrati e sembra essere stata creata in modo intenzionale da alcuni individui. Sei persone sono state denunciate per questo gesto illecito che ha lasciato il terreno in condizioni di degrado.

Materiale legnoso e scarti tessili sono stati trovati dai carabinieri forestali e dai carabinieri del Nipaaf. Erano in parte all'esterno e in parte dentro un capannone AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Papà sta picchiando mamma". Figlia chiama il 112 e salva la madre da un brutale pestaggio Smontano i pezzi di una bici a un coetaneo: "Se li rivuoi ci devi pagare". L'altro rifiuta e loro li gettano in un cassonetto Asportate due neoplasie (polmone e mammella) nella stessa seduta operatoria, il grande intervento all'ospedale di Torrette Patologie della colonna vertebrale, svolta all’AOUM: neurochirurghi e chirurghi vascolari insieme per un nuovo approccio mini-invasivo🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Discarica abusiva scoperta a Crotone: sequestrata un’area con oltre 2.400 metri cubi di rifiuti speciali Abbandono di rifiuti speciali: sei persone denunciate dai Carabinieri ForestaliNei giorni scorsi i Carabinieri Forestali di Fiuggi hanno scoperto un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti a Torre Cajetani, in località Cese Frascose. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pioggia di multe per gli incivili che abbandonano rifiuti in strada; ABBANDONO RIFIUTI SPECIALI A COLLE FOSSATO: DENUNCIATO UN UOMO A CORI; Aumentano i rifiuti abbandonati, è arrivato il momento di prendere provvedimenti concreti :: Segnalazione a Forlì; Abbandono di rifiuti speciali: sei persone denunciate dai Carabinieri Forestali. Veicoli fuori uso e rifiuti pericolosi abbandonati in aree non idonee: scattano sequestri e deferimentoI siti si trovano nel Sorano, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico poiché a ridosso del Fiume Liri e pertanto in un contesto ambientale molto fragile ... tunews24.it Roccadaspide: demolisce il bagno e abbandona in strada gli scarti edili. Finisce in TribunaleDemolisce un bagno e abbandona rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai lavori in località Acquaviva a Roccadaspide. E’ accaduto nel gennaio 2025 quando vicino ad un contenitore per la raccolta d ... ondanews.it Z-Service. . Primi in Italia, grazie Siro - gestione rifiuti speciali non pericolosi - commercio rottami ferrosi e non - trasporto e noleggio conto terzi con più di 70 anni di storia. Ci trovate a: Via della Salute, 44/1 - 35013 Cittadella (PD) 375 8578615 info@ facebook #RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: iscrizioni entro 13 febbraio 2026 per produttori rifiuti speciali pericolosi =10 dip e produttori non organizzati in Ente/impresa bs.camcom.it/index.php/ambi… @unioncamere @albo_g x.com