Alta Irpinia | Controlli ambientali dei Carabinieri – denunciato un imprenditore e sequestrata area con 20 metri cubi di rifiuti speciali

In Alta Irpinia, i Carabinieri hanno scoperto un’area con 20 metri cubi di rifiuti speciali, causata da abbandono illecito. Durante un controllo, hanno individuato un imprenditore nel settore del noleggio auto che gestiva senza autorizzazioni. I militari hanno sequestrato i materiali e denunciato il responsabile per violazioni ambientali. Gli operanti continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori abusi e garantire tutela all’ambiente locale.