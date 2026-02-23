Alta Irpinia | Controlli ambientali dei Carabinieri – denunciato un imprenditore e sequestrata area con 20 metri cubi di rifiuti speciali
In Alta Irpinia, i Carabinieri hanno scoperto un’area con 20 metri cubi di rifiuti speciali, causata da abbandono illecito. Durante un controllo, hanno individuato un imprenditore nel settore del noleggio auto che gestiva senza autorizzazioni. I militari hanno sequestrato i materiali e denunciato il responsabile per violazioni ambientali. Gli operanti continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori abusi e garantire tutela all’ambiente locale.
Controlli ambientali dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Avellino: sequestrata un’area con 20 metri cubi di rifiuti speciali, denunciato il titolare di un autonoleggio.. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con il supporto dei reparti speciali dell’Arma, prosegue senza sosta nella campagna di controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali. Gli ultimi interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, portando all’accertamento di violazioni sia di natura penale che amministrativa. Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di Montella, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’attività imprenditoriale operante nel settore dell’autonoleggio, ritenuto responsabile del reato di “ deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
