Siena stupro di gruppo | chiesta in appello la conferma della condanna per il calciatore Portanova

In un caso di stupro di gruppo avvenuto a Siena, il sostituto procuratore generale di Firenze ha chiesto in appello la conferma della condanna per un calciatore. La richiesta riguarda una sentenza già pronunciata in primo grado e si riferisce a un procedimento penale che coinvolge il giocatore e altre persone. La discussione si svolge davanti alla corte d’appello, che dovrà decidere sulla conferma o meno della pena.

Anche i legali della giovane, che hanno preso subito dopo la parola nel processo davanti alla Corte d’Appello in corso a Firenze, si sono associati alla richiesta della pubblica accusa. Si tornerà in aula il 16 aprile, quando prenderà la parola l’avvocato Gabriele Bordoni, legale del centrocampista che oggi, dopo aver vestito la maglia di Juventus e Genoa, milita nella Reggiana, in serie B. Portanova non era in aula. Sull’innocenza punta il ricorso dell’avvocato Bordoni, depositato con l’obiettivo di ribaltare le conclusioni con cui il Tribunale di Siena, nel dicembre del 2023, condannò, con rito abbreviato, il calciatore e lo zio. Sono stati inoltre condannati, in procedimenti che hanno camminato su percorsi diversi, anche il fratello del calciatore (all’epoca minorenne) e un amico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

