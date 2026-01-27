Al setaccio bici elettriche e monopattini a Battipaglia | sequestrati 11 veicoli sospetti

La polizia di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno hanno sequestrato 11 biciclette elettriche e monopattini durante controlli mirati. L’operazione rientra in una strategia di prevenzione e repressione di eventuali violazioni sulla sicurezza stradale. I veicoli sono stati sottoposti a verifica per garantire il rispetto delle normative vigenti, contribuendo a promuovere un ambiente più sicuro per cittadini e utenti della strada.

Polizia di Stato in azione: a seguito dei controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini, nell'ambito della prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Battipaglia Polizia Migliaia di monopattini e bici elettriche a noleggio in città, il Comune rinnova i contratti fino al 2029 Il Comune di Rimini ha deciso di prolungare fino al 2029 i contratti con Lime Technology e Bit Mobility, garantendo il servizio di noleggio di monopattini e biciclette elettriche in modalità free floating. Monopattini e bici elettriche 'ostacoli' per i disabili: allo studio tre progetti per la sicurezza Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Battipaglia Polizia Argomenti discussi: Cronaca. Lugo, furto di e-bike sotto il Comune: le telecamere incastrano due giovani, mezzo recuperato in un edificio abbandonato. I nuovi mezzi green per chi ama la natura: monopattini elettrici off-road vs bici elettriche, quale scegliere?La crescente popolarità dei monopattini elettrici per adulti e delle biciclette elettriche dimostra l’interesse verso mezzi di trasporto eco-friendly. Questi veicoli non solo offrono un modo ... greenme.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.