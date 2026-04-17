Il sindacato Nursing Up ha inviato una richiesta ufficiale al Ministero dell’Interno per avviare un controllo continuo, 24 ore su 24, sulla presenza delle forze dell’ordine negli ospedali. La richiesta si concentra sulla necessità di verificare la presenza di agenti e personale di sicurezza nelle strutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela e prevenire eventuali incidenti. La proposta mira a ottenere dati precisi sulla situazione attuale in varie strutture ospedaliere.

Il sindacato Nursing Up ha presentato una richiesta formale al Ministero dell’Interno per avviare un’ispezione dettagliata che mappi la presenza delle forze dell’ordine negli ospedali. L’obiettivo è verificare quali strutture, con particolare riferimento a quelle che servono popolazioni superiori ai 100mila abitanti, garantiscano un presidio di polizia attivo ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i sette giorni della settimana. La responsabilità legale delle aziende sanitarie e il rischio per gli operatori. L’iniziativa di Nursing Up punta a trasformare la sicurezza nei Pronto Soccorso da una misura sporadica a uno standard operativo minimo nelle aree ad alto afflusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza negli ospedali: chiesto al Viminale un controllo h24

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