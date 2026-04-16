Senza presidi di polizia h24 non c’è sicurezza negli ospedali Chiesto un dossier ispettivo al Governo

Il tema della sicurezza negli ospedali torna a essere al centro del dibattito pubblico. Nursing Up ha annunciato di aver richiesto al Ministero dell’Interno un dossier ispettivo per verificare quali strutture sanitarie, soprattutto quelle situate in aree con più di 100mila abitanti, siano dotate di un presidio di polizia attivo 24 ore su 24. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire maggiore tutela in ambienti sanitari considerati a rischio.

La sicurezza negli ospedali entra al centro del confronto istituzionale. Nursing Up annuncia la richiesta di un dossier ispettivo al Ministero dell’Interno per verificare quali strutture sanitarie, in particolare quelle con bacini superiori ai 100mila abitanti, dispongano di un presidio di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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