Rinnovata l' intesa tra Regione e vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi

La Regione Liguria ha rinnovato l’accordo con i vigili del fuoco per combattere gli incendi boschivi. L’intesa permette di rafforzare le operazioni di spegnimento e migliorare le azioni di protezione civile durante l’estate. Ora le squadre sono più preparate a intervenire rapidamente in caso di incendi.

L’accordo, che riguarda il triennio 2026-2028, prevede uno stanziamento di due milioni e 640 euro. Le risorse, come accadeva nelle scorse edizioni della convenzione, saranno destinate a organizzazione e gestione della sala operativa unificata permanente, emergenze a livello regionale, direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi, supporto tecnico alle attività organizzative, formative e di pianificazione dell’antincendio boschivo e tecnico-operativo alle attività di Protezione civile derivanti dalle emergenze che interessano il territorio regionale, con particolare attenzione al raccordo funzionale tra sala operativa di protezione civile e sala operativa regionale dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Genovatoday.it

