Sicurezza i controlli Alto impatto arrivano anche a Castelforte

Nella provincia pontina, i controlli straordinari di sicurezza denominati “Alto impatto” continuano a essere effettuati nei centri che hanno registrato episodi di criminalità. Le operazioni, mirate a prevenire reati e a garantire un maggiore senso di sicurezza tra i residenti, interessano anche il comune di Castelforte. Le attività di controllo vengono svolte regolarmente senza interruzioni, coinvolgendo forze dell’ordine e unità specializzate.

I controlli straordinari del territorio “Alto impatto” proseguono senza sosta nei centri della provincia pontina interessati da episodi di criminalità, in funzione di prevenzione e con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini. Proprio per questo, nella serata di ieri.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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