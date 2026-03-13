Nella mattinata di ieri, in prefettura, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica su richiesta del sindaco di Cisterna, Valentino Mantini. La riunione è stata convocata dopo una serie di episodi di furti e aggressioni avvenuti nel territorio. Sono stati annunciati controlli di alto impatto per fronteggiare la situazione.

Nel corso della riunione il primo cittadino, accompagnato dal comandante della polizia locale Raoul De Michelis, ha illustrato gli ultimi episodi che si sono verificati in città, tutti in pieno giorno. Fra questi, l'aggressione e l'accoltellamento di un uomo, vittima di una tentata rapina mentre portava a passeggio il suo cane in un parco pubblico a poca distanza dal Pat- Punto di assistenza territoriale. L'uomo è stato ferito con un fendente al collo perché si è rifiutato di consegnare il suo cane a un gruppo di malviventi che lo aveva accerchiato. Pochi giorni prima, alla stazione, a un uomo era stata strappata via la catenina d'oro dal collo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Rapine, aggressioni e furti: cresce l'allarme a Cisterna. Il sindaco Mantini scrive alla prefettaNei giorni scorsi un uomo era stato accoltellato vicino al Pat da un gruppo di malviventi, pochi giorni prima un'altra vittima di uno scippo alla...

Leggi anche: Sicurezza: controlli “Alto Impatto" a Latina

Una raccolta di contenuti su Furti e aggressioni a Cisterna arrivano...

Temi più discussi: Furti e aggressioni a Cisterna: arrivano i controlli Alto impatto; Ladri svaligiano la casa mentre i figli dormono; Furti in stazione e agenti aggrediti: fermata la banda dei treni; Verona: 26enne arrestato per furti e scippi, anche tentato colpo in stazione.

Brescia, arrestato 26enne per furto di bagagli e aggressione a poliziottiRecuperati computer, valigie e altri oggetti rubati grazie a una geolocalizzazione. Il questore ha disposto il foglio di via con divieto di ritorno per quattro anni. quibrescia.it

Furto e aggressione nel parcheggio del Brico CenterUn 46enne avrebbe tentato di rubare un borsello da un furgone in sosta, ma sarebbe stato colto in flagrante dal proprietario del veicolo, che dopo averlo inseguito, è stato spinto a terra dal malviven ... noitv.it

In pochi mesi hanno razziato 18 appartamenti di Bologna; con l’accusa di furti in abitazione i poliziotti della #Squadramobile del capoluogo emiliano hanno bloccato la banda specializzata. Scopri il modus operandi della banda sul sito della #PoliziadiStato - facebook.com facebook