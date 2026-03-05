A Bologna, il comune ha ricevuto 606 richieste di risarcimento da parte di proprietari di auto danneggiate nei vetri mentre erano parcheggiate. Per coprire i danni, l'amministrazione ha stanziato 80 mila euro. I veicoli sono stati colpiti da atti di vandalismo in uno dei parcheggi cittadini. La cifra rappresenta il totale speso per i rimborsi finora erogati.

Per il primo bando, pubblicato il 22 aprile 2025, il comune di Bologna aveva stanziato complessivamente 30mila euro destinati a tutti i cittadini residenti in città "che hanno subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio comunale su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici". Da allora gli episodi, legati principalmente al puro teppismo ("Siamo particolarmente sopra il tasso che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, si sta cercando di capire se sia solo una cosa legata furti perché non sempre avvengono, anzi sempre meno ci sono dei furti collegati o se non sia partito un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto vandalizzate, il comune di Bologna spende 80 mila euro per risarcire i proprietari

Leggi anche: Auto vandalizzate, il comune ha speso 80mila euro

Cade per una buca, si frattura l’anca: Comune di Palermo condannato a risarcire oltre 50 mila euroUna donna cade su una strada dissestata e priva di segnalazioni in via Emilia a Palermo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto vandalizzate.

Temi più discussi: Auto vandalizzate, il Comune ha speso 80mila euro; Bologna, nel 2025 dal Comune circa 80mila euro di contributi a quasi 500 proprietari di auto vandalizzate; Raid notturno, auto vandalizzate in via Roma; Parma, auto vandalizzate al parcheggio del DUC.

Bologna, vandalizzate centinaia di auto parcheggiate in strada. Il Comune risarcisce i 495 proprietari con due bandi da 80mila euroGli episodi un anno fa in molti quartieri della città, l'amministrazione ha ripagato fino al 70% dei danni subiti dal singolo per un massimo di 250 euro ... corrieredibologna.corriere.it

Sicurezza urbana, nel 2025 dal Comune circa 80mila euro di contributi a quasi 500 proprietari di auto vandalizzateimmagine di repertorio Nel 2025 il Comune di Bologna ha stanziato complessivamente 79.993,20 euro a copertura delle richieste di risarcimento inviate da cittadini e cittadine residenti a Bologna che h ... sassuolo2000.it

SINDACI A CENA IN PIZZERIA, VETRI ROTTI E FURTI SULLE AUTO Sindaci vittime dei furti sulle auto: una trentina di amministratori erano a cena in una pizzeria di Altavilla e le loro automobili sono state vandalizzate e depredate. - Segui tutte le notizie nel - facebook.com facebook

Bologna, sicurezza urbana: nel 2025 dal Comune circa 80mila euro di contributi a quasi 500 proprietari di auto vandalizzate x.com