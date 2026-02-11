Solai pericolosi il Comune spende 100mila euro per la sicurezza

Da udinetoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di mettere in sicurezza gli edifici pubblici. Dopo aver approvato un piano di monitoraggio, ieri ha stanziato 100 mila euro per ristrutturare i solai più a rischio. Ora si aspetta che le verifiche portino a interventi concreti, per evitare tragedie simili a quelle già successe in passato.

Dopo aver approvato, nella seduta del 27 gennaio, un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio di sfondellamento dei solai negli edifici comunali destinati a sedi di lavoro, la Giunta comunale ha deciso ieri di stanziare le risorse necessarie per dare concreta attuazione.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

