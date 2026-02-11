Solai pericolosi il Comune spende 100mila euro per la sicurezza
Il Comune ha deciso di mettere in sicurezza gli edifici pubblici. Dopo aver approvato un piano di monitoraggio, ieri ha stanziato 100 mila euro per ristrutturare i solai più a rischio. Ora si aspetta che le verifiche portino a interventi concreti, per evitare tragedie simili a quelle già successe in passato.
Dopo aver approvato, nella seduta del 27 gennaio, un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio di sfondellamento dei solai negli edifici comunali destinati a sedi di lavoro, la Giunta comunale ha deciso ieri di stanziare le risorse necessarie per dare concreta attuazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it
